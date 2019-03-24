柴用「菸酒嗓」唱生日快樂　爸吐槽：有點難聽但有誠意

▲本汪的歌聲可不是蓋的！（影／網友江支良授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬「小八」從小喜歡歌唱，每次家人音樂一下，就會開啟牠唱歌的開關，這天大家在慶祝生日，小八也用「菸酒嗓」在旁伴唱，而且越唱越起勁，歌聲也逐漸宏亮，就連家人喊停，牠都意猶未盡地唱著，爸拔笑說，「歌聲有點難聽但誠意十足！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲慶祝生日怎能缺少本汪的歌聲。

影片中，小八聽到家人的歌聲，也不自覺開口高歌，只見牠在壽星旁用獨特的聲音演唱「汪汪版生日快樂」，丹田有力的牠，音量也是在場最大聲，可說是誠意十足又敬業的表演藝人。爸拔提到，「我們沒有特別教牠是某次播放音樂時，牠突然唱起來，後來發現牠對唱歌很有興趣。」

▲後面的小黃也跟小八一樣開心XD。

柴柴唱歌的影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」吸引許多網友按讚留言，「可愛的小八」、「好會唱喔！」、「下次邀牠來表演」、「以後生日都播牠的歌」、「唱得好賣力，比你們都還要大聲耶！」、「歌神」、「狗界巨星」、「配合度很好。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小八：這高度剛剛好夠我「饋」著補眠。

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