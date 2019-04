搭錯地鐵巧遇「導盲犬軍團」受訓中　10隻拉拉塞滿車廂萌翻

▲車廂內共有10隻受訓中的拉布拉多。(圖/翻攝自Ryan Tute推特)

寵物小組/綜合報導

英國記者Ryan Tute日前搭乘倫敦地鐵時巧遇整群拉布拉多,原來牠們正在接受導盲犬協會的訓練,10隻狗狗或站或趴,全都乖乖待在各自的領犬員身旁,可愛的畫面也把網友們萌到融化啦!(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

Ryan Tute在個人推特上表示,當天因為搭錯車,才有機會和10隻受訓拉拉相處一段時間,他也認為這是一個再棒不過的體驗。影片中,可以看到整節車廂到處都有狗狗,有黑拉拉、黃拉拉、白拉拉,有的乖乖待在領犬員腳邊,有的則是活潑好奇地搖著尾巴,同行的乘客見狀也面露微笑。

這段影片於3月29日上傳,至今累積超過26.2萬讚、5.1萬轉推,網友們紛紛留言,「乘客們看到這幕怎麼能不瘋狂呢?」、「這樣就算搭錯車心情也會超好」、「搭到這班車可能會遲到喔」、「這是天堂吧!」、「我會過敏,但這個很值得」、「我也想巧遇啊!」

根據「台灣導盲犬協會」分享,在公共場合遇到導盲犬時,記得不餵食、不干擾,若您想認識導盲犬,請務必先徵求主人的同意。此外,所有店家都不能拒絕導盲犬進入,同時也應主動詢問視障朋友有沒有需要幫忙的地方。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

I just got on the wrong tube so I could spend some time with 10 Labrador pups who are on guide dog training. As London commutes go, it doesn’t get much better. pic.twitter.com/BRsAUdXJaQ