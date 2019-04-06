搭錯地鐵巧遇「導盲犬軍團」受訓中　10隻拉拉塞滿車廂萌翻

▲車廂內共有10隻受訓中的拉布拉多。（圖／翻攝自Ryan Tute推特）

寵物小組／綜合報導

英國記者Ryan Tute日前搭乘倫敦地鐵時巧遇整群拉布拉多，原來牠們正在接受導盲犬協會的訓練，10隻狗狗或站或趴，全都乖乖待在各自的領犬員身旁，可愛的畫面也把網友們萌到融化啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Ryan Tute在個人推特上表示，當天因為搭錯車，才有機會和10隻受訓拉拉相處一段時間，他也認為這是一個再棒不過的體驗。影片中，可以看到整節車廂到處都有狗狗，有黑拉拉、黃拉拉、白拉拉，有的乖乖待在領犬員腳邊，有的則是活潑好奇地搖著尾巴，同行的乘客見狀也面露微笑。

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這段影片於3月29日上傳，至今累積超過26.2萬讚、5.1萬轉推，網友們紛紛留言，「乘客們看到這幕怎麼能不瘋狂呢？」、「這樣就算搭錯車心情也會超好」、「搭到這班車可能會遲到喔」、「這是天堂吧！」、「我會過敏，但這個很值得」、「我也想巧遇啊！」

根據「台灣導盲犬協會」分享，在公共場合遇到導盲犬時，記得不餵食、不干擾，若您想認識導盲犬，請務必先徵求主人的同意。此外，所有店家都不能拒絕導盲犬進入，同時也應主動詢問視障朋友有沒有需要幫忙的地方。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）