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試吃吃不夠！　佛心店員「開放打包」...吃貨柴終於肯回家

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▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲佛心店員特地打包一份給阿柴帶回家享用。（圖／網友孫筱晴授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「這個試吃的連塞牙縫都不夠啦！」住在高雄的白柴「孫多美」是個超級吃貨汪，此生最大興趣就是逛寵物店，這天姐姐帶牠到商店添購生活用品，碰巧遇上狗餅乾試吃活動，沒想到多美一吃成主顧，說什麼都不肯離開試吃站，直到佛心的店員特地打包了一份讓牠帶走慢慢享用後，多美才肯乖乖跟著姐姐回家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

姐姐孫筱晴笑說，每當帶著多美到寵物店買東西，牠一看到肉肉零食區前有客人在挑選商品，就會默默地跑到對方前面看著他，害得陌生人都只能尷尬地把零食放回架上；不僅如此，多美只要一踏進寵物店，就會賴著不想回家，都得跟牠說「回家吃肉肉」才肯乖乖走，而這次牠竟然把歪腦筋動到試吃員頭上，堅持要討到美食才願意離開。

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▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲柴：漂釀姐接～是要買給我的嗎？

▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲吃貨柴一走進零食區就出不來了。

▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲多美：姐姐我的碗要換成最大的那個！

貪吃的多美只要看到食物就會特別敏感，就算牠不久前才剛吃完正餐與零食，一旦家人吃東西被牠發現，毛孩就會咚咚咚地跑過來痴痴望著，甚至還會伸出手手拍主人，示意要對方分牠一口，姐姐無奈表示自己常常妥協，「牠用水汪汪的眼睛盯著你看，實在無法不給牠吃啊！」

▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲「好香喔...一口啦，一口就好。」

▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲多美即使吃空氣零食也邊吃邊笑。

曾經有次家人故意用湯匙挖空氣零食給牠吃，沒想到牠仍然吃得非常開心，完全沒發現自己其實什麼都沒吃到，但最後姐姐仍被毛孩的萌樣融化，乖乖交出食物。雖然多美看似身材標準，不過姐姐爆料牠其實「很會藏肉」，體重已經重達14公斤的牠，還擁有三層肥肉呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲白柴試吃吃不夠，直到店員打包給牠才肯走。（圖／網友孫筱晴授權提供）

▲「人家那個是皮啦！你才肥肉，你全家都是肥肉！」

▼多美連吃空氣零食也好開心！

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬白柴試吃餅乾寵物店回家

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