柴突爆咬牽繩碎念「@%＆#」　激動後1秒裝冷靜繼續賣萌

▲柴犬突發作爆咬牽繩，接著又馬上冷靜裝沒事。（圖／翻攝自Instagram帳號「mamesukezaemon」）

寵物小組／綜合報導

日本柴犬「豆助座衛門」這天似乎接受到外星來的指令，突然間發作爆咬牽繩，激動的牠嘴裡還不斷碎碎念，發出令人匪夷所思的怪聲！飼主將這段影片上傳到Instagram帳號@mamesukezaemon，豆助座衛門逗趣的舉動引來8萬多名網友笑翻觀看。

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在 Instagram 查看這則貼文 豆柴 豆助座衛門でござる（まめすけざえもん）（@mamesukezaemon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 5:00 張貼

影片中豆助座衛門散步到一半，停下來凝視著遠方，忽然牠像是收到「指令」一樣，無緣無故對著牽繩爆咬一頓，同時還發出像是外星汪語的聲音，讓飼主在一旁忍不住笑出聲！有趣的是，豆助座衛門發作完畢後，竟能一秒裝沒事，繼續接下來的賣萌散步行程。

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在 Instagram 查看這則貼文 豆柴 豆助座衛門でござる（まめすけざえもん）（@mamesukezaemon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 25 日 下午 6:55 張貼

飼主經常在Instagram帳號@mamesukezaemon分享柴柴的日常生活，豆助座衛門平時鬼靈精怪，有一次還差點害慘了當新郎的哥哥！當哥哥結婚時，豆助座衛門擔任戒指小童的角色，沒想到正式上場時，牠竟帶著戒指回頭跑，現場玩起你追我跑遊戲，讓新郎哥哥超傻眼，全場賓客也因此笑翻，豆助座衛門的這場即興演出，為婚禮增添更多歡樂氣氛。

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