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金幼幼可愛技能點滿！　被搔肚子爽到短腿「海草式抖動」萌翻網

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▲▼金幼幼被搔肚子開心到小腿狂踏。（圖／翻攝自Instagram用戶「@therealgoldengibbs」）

▲金幼幼被搔肚子開心到小腿狂踏。（圖／翻攝自Instagram用戶「@therealgoldengibbs」）

寵物小組／綜合報導

金幼幼萌死人不償命！Instagram用戶「@therealgoldengibbs」日前分享一部超萌短片，只見黃金獵犬Crue躺在飼主懷中享受搔肚肚服務，牠開心地不斷抖動兩條小斷腿，小小年紀就將賣萌技能點滿，瞬間引來不少粉絲朝聖直呼，「心都融化啦！」

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從影片中可以看到，Crue整隻狗躺在飼主的懷中，同時還能享受高級馬殺雞服務，只見飼主的手不斷地幫金幼幼搔肚子，而Crue的小短腿也十分忙碌，似乎因為按摩太舒服讓牠忍不住狂踢，Crue逗趣的舉動不但令一旁的主人笑出聲，更是療癒不少網友的心。

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▲Crue跟阿金哥哥感情很好。

飼主經常在Instagram帳號「@therealgoldengibbs」分享家中狗狗的生活，Crue身為最小的成員備受寵愛，連阿金哥哥都對牠疼愛有加，Crue睡覺時哥哥總是陪伴著牠，第一次游泳時也是跟著哥哥的腳步踏入泳池，有阿金哥哥貼心的領導照顧，讓Crue的狗生更加幸福。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 黃金獵犬狗狗金幼幼肚子賣萌

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