晚餐當前！狗狗轉身埋入「XXL把費」狂嗑　網：吃大包才爽

實習記者曾珮瑄／採訪報導

正在吃把費，非誠勿擾！高雄1歲米克斯「雪寶」這天見放飯了，卻轉頭鎖定左後方的「家庭號飼料」，牠把頭埋進去狂嗑，飯碗被晾在一旁，顯得很孤單，飼主筱涵叫不動毛孩，忍不住抱怨地說，「我有讓你餓到嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

平常雪寶性情乖巧溫和，每天和哥哥「睏寶」吃飯固定早晚各一餐，這天正到了晚餐時間，未料毛孩卻有這樣爆笑的作為，讓筱涵覺得很驚訝，「猜想牠會自己埋頭吃把費，可能是發現我都從那包飼料撈飯，久而久之就想直接嗑大包的試試看XD」

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▲晚餐當前，雪寶卻投入XXL飼料袋的懷抱。（圖／飼主筱涵授權提供，下同）





▲雪寶生性乖巧，和哥哥睏寶常常窩在一起。

其實雪寶不算貪吃的孩子，平常放飯也只吃一點點，不會再主動討，所以身形較瘦，看牠這樣埋頭狂吃飼料，還相當入迷，要叫喊名字才肯理人，讓筱涵驚訝之餘，也有點開心，「沒多久牠就吃飽了，走回床上默默睡覺，也沒有再回頭嗑碗裡的飼料，我看了飼料袋，發現雪寶的確餓得狂嗑，吃得比平常還要多。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

雪寶低頭嗑XXL把費的影片隨即獲得網友留言，「大桶比較香啦～」、「整包吃才過癮啦～」、「吃到飽比較好吃」、「大包的吃比較久啦XD」、「過癮的嗑」、「哈哈哈豪邁啦」、「這包的高度剛好，不用彎下去吃」、「看碗內吃碗外，重點碗內也沒吃」、「已開封食物要趕快食用，以免造成腐敗」、「把費比快餐好吃」、「那小小碗我吃不飽啦⋯」。

▼雪寶被叫名字才回神。

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