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2018 Best Nine！貓學狗汪汪叫　蓮花太子被說像法鬥哭跟爺告狀

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寵物小組／整理報導

2018即將結束，《ETtoday寵物雲》整理今年度最受歡迎的9則可愛暖文，陪大家度過冷冷跨年夜，一起迎接美好新年！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

【NO.1】饅頭貓看電視...突然壞掉「學狗汪汪叫」 網驚：工讀生快出來
貓咪應該喵喵叫，但你有聽過「汪汪」叫的貓嗎？日本一名IG用戶「kote218」飼養著2隻超可愛的曼赤肯，一隻黑白相間的貓叫小鐵，另隻臉圓圓、虎斑色的喵叫Tonio。這天Tonio突然發出奇妙的汪汪聲，剛好被奴才手刀錄下，短片在網路上傳開來。

【NO.2】醫生摸腳腳...浮誇二哈「吼1公尺都聽見」 針插進去秒安靜
這演技該頒座影帝了！新北市的飼主Lily Lin日前在臉書分享一則影片，內容是這天又到了哈士奇「多福」年度血檢的日子，只見站在診療台上的牠被爸拔抱在懷裡，而且還不停地哭叫；但仔細一看，醫生明明還只是在摸腳找血管，怎麼會叫得如此淒涼呢？浮誇的行為笑翻網友！

二哈被摸腳鬼吼，針插進去秒安靜。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲二哈被摸腳鬼吼，針插進去秒安靜。（圖／飼主Lily Lin提供）

【NO.3】呆萌鬆獅被剃成「土狗」眼神死 媽回家心涼：阿嬤怕孫太熱
有種熱叫做阿嬤怕你熱！日前一名女飼主分享家人幫愛犬剃毛的爆笑傑作，由於這陣子酷暑難耐，阿嬤擔心狗孫會太熱，決定動手幫牠「脫衣服」，直接把呆萌的鬆獅犬剃成小土狗，讓原PO回家看到愛犬當場傻眼，「差點認不出來 看到我心也涼了...」

▲▼呆萌鬆獅被剃成「土狗」眼神死　媽回家心涼：阿嬤怕孫太熱。（圖／翻攝自爆料公社）

▲呆萌鬆獅被剃光毛。（圖／翻攝自爆料公社）

【NO.4】被說長得像法鬥！蓮花太子痛哭「要跟爺爺告狀」 爭寵對話超爆笑
不管是真是假，能散播正能量就是好事！新北市三重協聖宮14日請示「蓮花太子」幫民眾問事，正當快結束時，太子忽然發現宮主劉孝義的新寵物「法鬥」，忽然吃醋地問起話，並在眾人前「撒嬌爭寵」，最後還氣到「要去跟爺爺告狀」，逗趣的對話直衝YouTube熱門片，大家紛紛笑說「太子太可愛啦～」。

▲被說長得像法鬥！蓮花太子痛哭「要跟爺爺說」，爭寵對話超爆笑。（圖／「協聖宮之點點滴滴」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蓮花太子被說長得像法鬥，氣到哭哭。（圖／「協聖宮之點點滴滴」提供）

【NO.5】默背唐詩《春曉》！鸚鵡唸一半自High「唷齁齁」 巫婆笑聲笑翻網
這...這真的不是工讀生嗎！？姐姐洪抹茶飼養一隻很聰明的小黃帽鸚鵡「奇異果」，學習能力超強的牠不僅會唱歌還會背唐詩。日前洪抹茶剛好看到奇異果一年前的逗趣影片，畫面中牠一邊嬉鬧一邊背《春曉》，過程中還不時發出魔性笑聲，但沒多久後，牠竟然一字不漏的把唐詩背完了！

鸚鵡背唐詩　唸一半自High：唷齁齁（圖／有點毛毛的／粉專《奇異果小黃帽鸚鵡》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小黃帽鸚鵡「奇異果」背唐詩。（圖／粉專《奇異果小黃帽鸚鵡》提供）

【NO.6】曾嗆不准養！怕貓阿嬤2年後惜命命 嗲音哄孫：煮魚好不好～
毛孩們有種特殊的魔力，能讓當初不喜歡牠們的人全都變了樣。2年前陳柔蘋和老公從高速公路上救援隻小白貓「會長」帶至家中收養，沒想到媽媽得知這件消息，卻因嫌貓長得醜、怕聚陰而極力反對。陳柔蘋不顧家人反對堅持養貓，現在把會長照顧的外型霸氣又可愛，就連阿公阿嬤們也對牠愛不釋手。

怕貓阿嬤2年後「嗲聲哄孫」。（圖／Instagram@huizhanghow授權提供）

▲當初怕貓的阿嬤現在每天都和「會長」吃早、午餐，在家甚至都用娃娃音講話。（圖／Instagram@huizhanghow授權提供）

【NO.7】竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友
毛小孩是家裡的一份子，結婚這種大事可不能缺席！柴犬社團流傳2張可愛的照片，內容是新娘子潘璦瑋和丈夫正向父母拜別時，柴柴竟然跳到沙發上，惡狠狠地盯著新郎，其它時間則認真聽講，呆萌的模樣笑翻許多網友。

▲竟然搶我姐姐！柴柴坐主位狠瞪新郎，「嚴肅臉」笑翻網友。（圖／網友潘璦瑋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴坐主位嚴肅看著新郎。（圖／網友潘璦瑋提供）

【NO.8】灰鸚鵡自創「我不上班之歌」...媽無奈：你根本沒在上班！
高雄市5歲非洲灰鸚鵡「多多」超愛在家開演唱會，既上次唱「樹上小鳥～笑哈哈」，唱完命令媽媽鼓掌的影片獲得廣大迴響後，牠這次又自創「我不上班之歌」，媽媽笑說，「不對啊～你根本沒在上班，上班的是媽媽我欸XD」

▲灰鸚鵡自創「我不上班之歌」...媽無奈：你根本沒在上班！（圖／網友童翊華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲灰鸚鵡多多自創「我不上班之歌」。（圖／網友童翊華提供）

【NO.9】柴柴當保母搖搖籃幫顧寶寶 轉頭瞪奴才：噓！不要出聲
毛孩不僅會賣萌也會照顧寶寶呢！柴柴「Chiko」這天化身最佳保母，牠靜靜地看著熟睡中的小寶寶，還輕搖搖籃，頓時成為「母愛大爆發」的守護犬，甚至轉頭狠瞪拍攝中的主人發出警告，「噓！安靜！」

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關鍵字： 2018跨年寵物雲寵物新聞蓮花太子鸚鵡

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