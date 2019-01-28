領養1週…呆萌小橘→厭世大叔「瞇眼鄙視」　網：詐騙集團

▲這是詐騙集團吧！（圖／網友顏小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

真的是遇見「詐騙集團」了！飼主顏小姐與男友因緣際會之下，收養了清秀可愛的米克斯「達浪」，沒想到才過了1週左右，貓貓就「現出原形」，露出真面目變身厭世大叔，讓她哭笑不得PO文分享，「原本可愛清澈的眼神，為何直接鄙視我了呢？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲達浪其實只是愛睏啦～

▲本貓是很可愛的。

顏小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時想要捕捉兒子睡覺的可愛畫面，開口倒數「1、2、3！」達浪竟然彷彿聽得懂一樣，睡眼惺忪地硬撐著身體，爬起來拍照。她也提到，這隻小橘貓個性愛撒嬌、活潑好動，最喜歡爬上籠子的門，發現自己下不來的時候才會哀號求救。

▲顏小姐曾經救援腦傷貓乖乖（左），乖乖過世後1週又遇見達浪。

顏小姐提到，她和男友不久前其實還撿到一隻腦部受傷的浪浪，沒想到才剛準備施加醫療，貓咪就休克過世了，「乖乖離開之前，我告訴牠『有緣一定要來當我的孩子』。」也因此，讓她相信1週後遇見的達浪，就是被派來「接班」的小天使，「就連神韻都有點相似呢。」

▲活潑可愛的達浪～

這張對比圖片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後引起廣大奴才迴響，網友笑翻留言，「這只是個開始」、「有事上奏，沒事退朝！」、「其實貓咪是沒有歧視觀念的，因為無論你富貴貧窮，人帥或醜陋，一律都鄙視你」、「表示你已完全被收服，所以露出本性了」、「頓悟貓生」、「再大一點，看也懶得看你」、「牠知道家裡誰是真的老大了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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