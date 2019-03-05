闖進車庫踩到黏鼠板狂哭！　幼貓寒冬「被迫斷食」險失溫

▲小貓跑進民眾車庫不小心踩到黏鼠板長時間斷食，身體相當虛弱。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處日前接獲民眾報案，一名男子於自家車庫內發現一隻虎斑貓，受困黏鼠板上奄奄一息，急忙將小貓連同黏鼠板裝至箱子內送至新店動物之家求助。小貓被困在黏鼠板上無法移動和進食，情況十分危急，動保員趕緊轉送至醫院進行搶救。

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▲民眾撿到黏鼠板小貓送到動物之家求救。

住在新店區莒光路的民眾牟華表示，當天在自家車庫內聽見一陣陣喵喵叫聲，循著貓叫聲查看，赫然發現居然有隻羸弱小貓被困在黏鼠板上動彈不得，心急之下將貓「整箱」送到動保處求救。當天值班醫師毛品樺先開啟保溫燈避免小貓失溫，再使用食用油讓黏膠失去黏性，最後使用麵粉搓掉油脂，順利幫助小貓脫困。

▲▼獸醫開保溫燈以免小貓失溫，並用食用油和麵粉去除黏膠。



「由於小貓被困許久未進食，非常虛弱及有脫水的現象，因此當務之急先讓牠離開黏鼠板並給予食物及飲水」，脫困之後的小貓一開始很有戒心，不願意進食，最後是在毛品樺不斷的安撫後才願意吃罐頭，等到身體稍微復原才開放認養。小貓在1月19日由一名熱心女子樂樂收編。

▲受困的幼貓已經被熱心民眾認養回家疼。

飼主樂樂表示，當天原本是陪同朋友到新店動物之家認養毛寶貝，無意中看見小貓就試著和牠互動，在餵食的過程中覺得牠十分親人又可愛，又得知牠之前在黏鼠板上的遭遇覺得非常心疼，於是決定認養，將牠命名為「CUCCI」，將會給牠一個溫暖的家。