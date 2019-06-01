聖上揮無影手當「菸盒守門員」　講不聽就開咬：吸我就好

▲最佳戒菸夥伴：貓貓。（圖／翻攝自Twitter@K6A_HA21S ）

寵物小組／綜合報導

日本網友「多分たっちん」日前在推特上分享一段逗趣的影片，身為癮君子的他一如往常想要「來一根」，可是才剛伸出手，就被家中主子盯上了。只見貓貓不斷揮舞「無影手」阻擋奴才靠近，最後甚至直接「開咬」，好像苦口婆心地勸告，「不要吸菸，吸我！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，毛孩臥倒在地板上，眼神卻十分犀利地監視著，一看見人類想要靠近，就雙掌並用、狂揍奴才，彷彿是「最佳守門員」，阻止到不耐煩了，甚至「動嘴」暴咬。「多分たっちん」也拿主子沒轍，只能甩甩手，好氣又好笑地貼文， 「我的貓咪叫我該戒菸了。」

請繼續往下閱讀...

被推特帳戶@mohu_Movie分享後吸引3.6萬讚數以及1萬多次轉推，轉傳到臉書粉絲專頁「黑貓老師」也讓許多網友笑翻，紛紛留言，「吸貓一時爽，一直吸貓一直爽～」、「本世紀合法毒品：貓。」、「有了貓咪，誰需要什麼香菸？」、「這麼貴還抽？」、「奴才的薪水只能給我買罐頭！」、「被山竹攻擊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）







● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



▼更多精采影音