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高雄3月大歐告遭潑熱油　背傷「從頭到尾椎」驚嚇躲排水溝旁哀號

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▲▼3月大小黑狗遭熱油燙傷，大片傷口潰爛。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲3月大小黑狗遭熱油燙傷，大片傷口潰爛。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

寵物小組／採訪報導

高雄市虐狗案再添一樁！高雄市關懷流浪動物協會昨天前往美濃地區緊急救援，到現場時發現一隻因燙傷而皮開肉綻的小黑狗，狗狗縮在大水溝旁，一不小心可能就會掉入湍急水流當中，所幸在協會的救援之下成功將牠送醫，並為牠取名為「大餅」。由於大餅的傷口嚴重腐爛，目前仍未脫離險境。

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協會志工黃小姐表示，通報人原以為是單純棄養行為，之後發現大餅身上有嚴重傷口才緊急通報請求救援，當救援人員到達現場時看到，小黑狗縮在大排水溝旁邊，位置相當危險，同時狗狗也因為傷口的痛而不斷吠叫，終於在食物引誘之下，才成功將牠救出險境。大餅是一隻出生才3個月大的小黑狗，身上綁著伸縮牽繩，不過象徵「家犬」的牽繩勒得太緊反而造成負擔，然而最嚴重、危急的還是牠背部的大片傷口。

▲▼3月大小黑狗遭熱油燙傷，大片傷口潰爛。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲大餅背部傷口面積非常大。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

大餅被送往醫院後，獸醫判定牠曾被熱油所燙才會受傷，傷口面積幾乎從頭部到尾椎，潰爛的傷口讓狗狗非常地痛苦，甚至引發敗血症，雖然經過緊急輸血與治療，但牠仍未脫離險境。黃小姐也提到，「大餅被發現的地點除了田就是魚塭，沒有住家、店家等，因此不排除牠曾遭飼主虐待丟棄的可能。」

▲▼3月大小黑狗遭熱油燙傷，大片傷口潰爛。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲大餅仍在醫院治療中。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）

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事實上，從5月底開始高雄市就傳出多起虐狗案件，起初是在燕巢有隻黑白花色的狗狗遭熱水或熱油燙傷，傷口潰爛甚至還長蛆，情況非常不樂觀；隔一天的時間，有隻黑狗遭飼主以塑膠袋套住口、耳、鼻，再以膠帶纏繞綑綁四隻，活活被最親愛的主人虐死丟棄；間隔一天，協會又獲報有隻貴賓的嘴巴被尼龍束帶封住，嘴巴也被綁住的關係露出白骨，送醫急急救後即使不樂觀，但牠仍努力撐過來了。虐狗事件頻傳，協會希望市府動保處和警方可以早日抓到兇手，同時也盼動保可以嚴格要求寵物植入晶片。

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關鍵字： 黑狗救援燙傷熱油高雄市關懷流浪動物協會

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