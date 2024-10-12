毛孩邁入高齡化！「7歲貓狗」要注意心臟問題　照護4方法降低負荷

▲10月13日是世界保健日，飼主也記得要多多照顧年老貓狗。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

每年10月13日是「世界保健日」，旨在提高全球公眾對健康問题的意識。新北市動保處表示，隨著台灣進入少子與高齡化社會，家中的毛寶貝已成為重要的家庭成員。根據農業部公布的數據，全國家犬數為1,480,637隻，家貓數為1,311,449隻，總數已達279萬隻。由於獸醫院林立，提供毛寶貝方便就醫服務，加上家人的良好照護，毛寶貝的壽命普遍增長，但也帶來長期慢性疾病的風險。

毛寶貝的健康從「心」做起。新北市動保處表示，7歲以後的毛寶貝，可能開始受到心臟疾病的困擾。心臟疾病種類繁多，包括先天性與後天性，建議毛寶貝年輕時即應定期健康檢查，早發現早治療，降低因心臟功能異常致死的風險。

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▲定期幫寵物點心絲蟲藥很重要。



瑞芳動物之家站長王嚴緖提醒，所謂預防勝於治療，飼主應與獸醫院合作，定期帶幼齡寵物至獸醫院健康檢查，早期篩檢是否有先天性心臟疾病問題。在飲食方面，犬隻應以低鈉、優質蛋白、Omega-3脂肪酸、蔬果及營養均衡為原則，貓隻則建議以原型食物、牛磺酸（雞肝、豬肝、鮪魚）、左旋肉鹼（牛、魚）、魚油及輔酶Q10補充。

▲建議毛小孩每年都要健康檢查。



至於照護方面，要控制寵物體重、避免室內外溫差過大及寵物激烈運動與情緒驚嚇，以降低心臟負荷。疾病傳染方面，犬貓心絲蟲感染是一個必須面對的問題，造成毛寶貝心臟右心室肥大、瓣膜疾病及肺動脈內膜炎與栓塞等，飼主平常應注意飼養環境清潔，以降低蚊子孳生傳播心絲蟲症風險。

▲靠吃正確的食物保養身體。



新北動保處表示，流浪動物救援案件犬隻常見有咳嗽、運動耐受性降低、呼吸困難等症狀，受救援浪犬所待之處可見環境惡劣蚊蠅孳生，適合心絲蟲傳播的環境。經抽血以檢驗套組檢查常可見心絲蟲感染陽性反應，研究調查也顯示，國內流浪犬心絲蟲感染率高達50-60%，家犬感染率也有約30%，是一種嚴重影響毛寶貝心臟健康的疾病，治療方面可投予心絲蟲治療藥及抗血栓藥外，也會給予牛磺酸補充劑，避免誘發心臟病導致動物死亡。

新北市動保處強調，現今民眾飼養的寵物越來越長壽，伴隨而來的是慢性疾病發生率增加，飼主有責任守護毛寶貝的健康，應定期帶寵物做健康檢查，早期發現疾病並早期治療。當寵物罹患心臟病時，只要遵守醫囑並定期回診監控，也能讓毛寶貝過著正常幸福的生活。

▲全國家貓家狗數量達279萬隻，寵物也逐漸高齡化。