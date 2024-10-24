養殖場「圍網破損」快修補防候鳥攜病毒　秋冬是禽流感高風險季節

▲秋冬禽流感高風險季節來臨，新北加強防疫查核。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處為防止秋冬禽流感高風險季節的跨境傳播，已加強防疫查核作業，並擴大禽場主動監測、環境採樣、禽流感熱區場域清潔消毒。同時也與防檢署基隆分署聯合輔導轄內養禽戶及屠宰場，以確保防疫安全。

秋冬季節是禽流感發生的高風險期，今年主要流行的禽流感病毒亞型為H5N1。我國位於候鳥度冬南遷路徑下游，一旦有候鳥攜帶病毒入境，再經由人、車或箱籠等進行水平傳播，即有可能引發禽流感爆發。

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▲動保處與動植物防疫檢分署前往審視禽場防疫措施。

新北市動保處表示，已於9月起啟動秋冬禽流感防疫作為，邀請禽流感專家學者對農民進行防疫教育，強化業者防疫認知及禽場防護，並且每週加強訪視平均12家養禽場，協助消毒並加強禽場圍網防鳥措施。

▲防疫人員向養禽業者宣導及輔導生物安全防護措施。



為防止候鳥夾帶病毒入侵禽場，養禽場圍網措施是關鍵，防野鳥圍網網目直徑應小於2.5公分，有破損應盡速完成修補。動保處與防檢分署近期已啟動擴大稽查作業，對於圍網措施未到位或放任禽隻在外暴露遊蕩的業者，經勸導未改善者將依動物傳染病防治條例第14條第1項規定最高處15萬元罰款。

▲養禽業者詳細記錄每日防疫工作，有助於定期自我審視。

新北市動保處呼籲，養禽業者應隨時注意禽場圍網措施，有破損應立即修補。民眾應保持住家環境清潔，避免與不明來源的禽鳥接觸，共同努力防堵禽流感，守護本市禽肉衛生與安全。